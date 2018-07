Ricciardo, 29 anni e (quasi) rinnovo con Red Bull

Chi è Ricciardo?

Forte, forse anche più di quello che abbiamo visto dall'11 luglio 2011, data del suo esordio in Formula 1. In Gran Bretagna lasciò il ruolo di terzo pilota della Scuderia Toro Rosso per quello di titolare alla HRT, sostituendo Narain Karthikeyan. Da allora ha corso 129 gare, ottenendo 5 vittorie e 27 podi per un totale di 816 punti. Il suo tallone d'Achille sono le pole: finora solo una. Corre con la Red Bull dal 2014 e, dopo il 5° posto nella classifica piloti 2017, si sono rincorse le voci su un suo possibile addio al team. Voci che lo hanno anche accostato alla Ferrari. La passione per le corse gli è stata trasmessa da papà Joe, grande appassionato e pilota a livello dilettantistico.

Orgogliosamente italiano al 49%

Australiano, dunque, ma non rinnega le origini italiane. Una lingua che parla piuttosto bene, restituendo talvolta parole ed espressioni molto divertenti. Il padre è nato a Ficarra, Sicilia, e si è trasferito in Australia a 7 anni. La mamma nasce invece in Australia, ma da una famiglia di origini calabresi. Da quelle parti ci sono ancora tanti parenti. A una domanda su quanto pesi la sua italianità rispetto alla nazionalità ufficiale, lui stesso l’ha quantificata in un 49%. Al momento è l’unico pilota di F1 con (anche) passaporto italiano. Ha vissuto in Italia e conosce la nostra musica, come dimostra il "Niente paura" di Ligabue intonato nell'ultimo GP del Giappone per rispondere sulla rivalità con Verstappen. Il periodo vissuto in Italia lo ricorda con piacere (correva in F3), a parte un dettaglio raccontato dal sito della Red Bull: "Le ragazze italiane mi piacevano molto, ma all'epoca non ne ho trovata nessuna che mi ricambiasse: forse non mi ritenevano abbastanza carino". Simpatico, sorriso e battuta sempre pronta lo hanno reso uno dei personaggi più amati nel Circus.