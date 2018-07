E’ stata una terza sessione molto combattuta a Silverstone, con tanto di brivido per l’incidente a Brandon Hartley della Toro Rosso. Il miglior tempo nelle FP3 è andato a Lewis Hamilton su Mercedes in 1:26.772 (suo il record in 1:26.000), che ha preceduto la Ferrari di un Kimi Raikkonen in grande forma e a lungo in testa alla classifica. Terzo Bottas e quarto Vettel, che però non ha chiuso la sua sessione a causa di un fastidio al collo. Poteva andare peggio, e fortunatamente così non è stato, ad Hartley, protagonista di un terribile volo con la sua Toro Rosso: in frenata ha ceduto la sospensione anteriore sinistra e la sua monoposto è volata schiantandosi sulle barriere. I controlli medici hanno dato l’ok al pilota per correre le qualifiche, ma a questo punto la macchina è messa molto peggio rispetto al suo driver e partecipare al Q1 appare impossibile. La Toro Rosso, poi, ha effettuato controlli anche sull’altra STR di Gasly. Qualifiche al via alle 15.