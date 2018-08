Arrivabene: “Le previsioni non sono buonissime, ma la macchina migliora sul bagnato”

Intervenuto sul palco anche il team principal della Rossa Maurizio Arrivabene, che ha promesso già qualche “sorpresa” sulla macchina in vista delle prossime gare. “Quando sei molto vicino ai tuoi avversari, la prima cosa più importante è la qualifica. Tra l’altro ho visto le prime previsioni del tempo di sabato e non sono ‘buonissime’, ma non fa niente: i ragazzi dai test dell’Ungheria stanno facendo passi da gigante anche sul bagnato. Ci sono degli episodi sfortunati, ma l’acqua non può essere uno di questi: in Formula 1 può piovere e bisogna avere una macchina forte, in grado di menare, anche quando piove. Dovevamo lavorare e trovare la giusta condizione per metterli nelle giuste condizioni per fare bene. Vettel in Belgio poteva fare tranquillamente la pole, come avrebbe potuto farla anche Kimi. Ma abbiamo sbagliato noi. Però ho detto ai piloti: ‘potete fare errori voi, e li avete fatti, come possiamo farli noi’. Siamo uomini, non robot”.

Infine, un ringraziamento a tutti i tifosi arrivati al circuito lombardo: “Eravamo entrati a Silverstone, dove tutte le squadre sono inglesi – anche quelle color argento… – e si vedono solo bandiere inglesi. Tutti gli anni vederlo fa impressione, a volte rende nervosi. Quest’anno siamo entrati col sorriso e a testa alta, e siamo tornati con la coppa. In Belgio avevo chiesto di avere il 12° uomo con noi a Monza, e voi avete mantenuto la promessa: perciò grazie”.