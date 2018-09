"Ho imparato tanto in Ferrari"

"La Ferrari mi ha dato tanto in questi due anni - ha aggiunto il 24enne di Martina Franca -. Non sono stati persi, anzi. Dai meeting con gli ingegneri ai test e fino al simulatore. Sono un pilota diverso ora e ringrazio tantissimo la Ferrari. Ho seguito i meeting di Vettel e Raikkonen per capire dove migliorare e adesso sono molto più pronto per affrontare il prossimo anno".

"Kimi, il compagno ideale"

"Sono davvero felice di avere Raikkonen come compagno di squadra. Non è una persana gelosa, aiuta. E' un campione del mondo. Ero un bambino quando ha vinto il titolo nel 2007 e ora sono con lui. Sarà il compagno ideale per cominciare la carriera in F1. Farà bene al team e farà bene a me. Proverò ad apprendere il più possibile da lui. Batterlo? Melbourne è lontana, cominciamo a lavorare bene".