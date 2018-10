La sfida per il Mondiale di Formula 1 entra in nella fase decisiva, con Hamilton che, dopo la vittoria ad Austin, a Città del Messico potrebbe laurearsi campione. Per il Circus, dunque, è il momento del GP del Messico che si correrà il 28 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1.

Gli orari del diciannovesimo weekend di F1 2018: a che ora sarà la partenza?

Si comincia giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 18 italiane. Venerdì 19 ottobre, invece, si scende in pista con le due sessioni di libere, alle 17 e alle 21 italiane. Sabato, dopo la terza sessione di libere, appuntamento alle 20 con le qualifiche. Domenica la gara, alle 20.10.

Come fare a seguire il GP di Città del Messico 2018?

Il racconto della pista è affidato come sempre a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, insieme a Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. A chiudere la domenica di gara sarà il consueto appuntamento con Race Anatomy: tanti gli ospiti nello studio condotto da Fabio Tavelli.

La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all’App di Sky Sport, ulteriormente migliorata: il Match Centre dell’App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ufficiali forniti da FOM. Inoltre, una Formula 1 sempre più tecnologica anche grazie al "Remote garage", in cui Matteo Bobbi analizza le caratteristiche tecniche di monoposto e piste grazie allo Sky Sport Tech, e allo Sky Pad di Davide Valsecchi, che unisce innovazione tecnologica e dinamismo al commento.

Il racconto della F1 su Sky è sempre all’avanguardia, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

IL GP DEGLI USA LIVE SU SKY SPORT F1



GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 18.00: Conferenza stampa piloti F1

VENERDÌ 26 OTTOBRE

Ore 17.00: F1 – Prove Libere 1

Ore 21.00: F1 - Prove Libere 2

SABATO 27 OTTOBRE

Ore 17.00: F1 – Prove Libere 3

Ore 20.00: F1 – Qualifiche

DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 20.10: F1 – Gara