Perché Ocon ha resistito a Verstappen?

Al giro 44 la Red Bull di Max Verstappen era la monoposto più veloce in pista, occupando la prima posizione con gomme più fresche e prestazionali rispetto a quelle di Hamilton, secondo. Al giro 40 la Force India ha richiamato Ocon per il suo pit stop, convinta di poter rimandare in pista il francese davanti all’olandese, ma a causa di problemi nel cambio gomme, il team ha impiegato 5s, perdendo la posizione.

Nei primi giri con le SuperSoft Ocon era più veloce di Verstappen come si vede osservando il passaggio nel giro 42, dove Force India è riuscita a guadagnare mezzo secondo sulla monoposto fino a quel momento in testa alla gara. Per sfruttare al meglio le gomme rosse, Ocon ha cercato di sdoppiarsi ma la manovra ha portato i due al contatto in curva 1, mandando in testacoda Verstappen e danneggiando la sua RB14 nella zona del fondo, facendogli perdere parecchi punti di carico. Se da una parte Ocon ha commesso un errore piuttosto grave, il pilota Red Bull avrebbe potuto prestare maggiore attenzione ed evitare il contatto, avendo solo da perdere.

La Red Bull era la vettura più veloce?

La risposta è sì, senza alcun dubbio. Il gap in qualifica era dovuto principalmente alla differenza di cavalli tra la Power Unit Renault e quella Mercedes. In gara né il team di Brackley né la Ferrari riescono a eguagliare le prestazioni che hanno avuto in qualifica. La RB14 è stata, infatti, la monoposto più veloce nel secondo settore e la migliore nello sfruttamento delle gomme. La gestione degli pneumatici è stata il fattore determinante, aiutato anche dal setup scelto dagli ingegneri di Milton Keynes, che hanno deciso di non scaricare eccessivamente l’ala posteriore, consentendo alla monoposto di avere carico aerodinamico a sufficienza per non mandare in crisi le SuperSoft.

Verstappen ha sicuramente costruito il possibile successo nel primo stint, quando è riuscito ad allungare la prima parte di gara con degli pneumatici che al venerdì avevano creato grossi problemi ai due top team rivali.