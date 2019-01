Formula 1 in piena pausa invernale ma un Mondiale che non è poi così lontano dall'alzare nuovamente il sipario. In attesa dei test, sono arrivate le prime date delle presentazioni ufficiali delle monoposto, con la Ferrari che verrà svelata il 15 febbraio come annunciato poco prima di Natale in occasione della consegna dei Caschi d'oro. Non si sa ancora nulla sull'unveiling della Mercedes campione del mondo, mentre la ex Force India, oggi Racing Point, ha reso noto che il 13 febbraio la nuova monoposto verrà mostrata a Toronto (Canada). Il giorno dopo, invece, sarà la volta della McLaren, al via senza Fernando Alonso, mentre la prima scuderia a presentare la sua nuova macchina sarà la Renault: 12 febbraio a Enstone (Regno Unito).