Dopo le tre sessioni di libere, in Australia si comincia a fare davvero sul serio. Scendiamo in pista per capire cosa devono affrontare i piloti all'Albert Park sia per le qualifiche che per per la gara. Curve, accelerazioni e frenate: questa è la guida del pilota per i GP di Melbourne.



Staccata di curva 1: si frena appena passato il ponte e si arriva in 8^ marcia per scalare in 5^. Si esercitano 135 kg di pressione sul pedale del freno, in uscita va sfruttato tutto il cordolo.



Staccata di curva 3: grande frenata, si frena al cartello dei 100 metri e si arriva a 320 km/h; si passa a 110 km/h, si percorre in 3^ marcia e si producono 4.9 G di decellerazione in frenata.



Curva 11/12: le due curve più veloci del circuito. Si sposta il brake balance sul posteriore, si scala una marcia passando da 8^ a 7^ marcia e si usa il cordolo a sx in entrata. Velocità minima 252 km/h.



Curva 15-16: la 15 si percorre in 3^ marcia ed è facile avere pattinamento nel cambio direzione; la 16 si percorre in 4^ marcia. Il motore è full per il 78-79 % del giro. In gara si ottengono 2.662 cambiate.