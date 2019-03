"Sempre critico con me stesso. E Vettel..."



"Quando non faccio le cose che vorrei in pista non sono contento. In Australia non lo ero, anche se si trattava del primo weekend con la Ferrari. Sono molto critico con me stesso. Ora sono migliorato e sono molto felice. L'abbraccio con Vettel dopo la pole? Oltre ad essere il mio compagno di squadra è anche un 4 volte campione del mondo. Stesso discorso per Hamilton. Ha fatto molto piacere. Ma è solo la prima qualifica che mi vede davanti e quando c'è una battaglia in un team ci sono tensioni ma è importante mantenere l’equilibrio, lavorare insieme come abbiamo fatto finora e dobbiamo continuare così. Sapremo gestire la cosa".