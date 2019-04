Esordio sorprendente per Mick Schumacher alla guida della Ferrari. Nei test di Sakhir, in Bahrain, il giovane pilota tedesco ha ottenuto il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen: "Mi sono divertito un mondo! In garage mi sono sentito come a casa fin dal primo momento, visto che ero circondato da molte persone che mi conoscono da quando ero molto giovane". Schumi Jr ha concluso 56 giri ed è riuscito a scendere sotto l'1:30 (1:29.976): "La SF90 è incredibile per quanto è potente, ma è anche abbastanza semplice da guidare: per questo mi sono divertito così tanto. L'aspetto che mi ha impressionato maggiormente sono i freni, potentissimi. Mi pareva di poter frenare via via più tardi, tanto avevo la certezza che la vettura avrebbe comunque fatto la curva. Ringrazio Ferrari per la straordinaria opportunità che mi ha dato e non vedo l'ora di salire sull'Alfa Romeo domani". Nella seconda giornata di test al volante della Ferrari ci sarà Vettel: "E' stato di grande aiuto, abbiamo parlato di tutto. Ogni suggerimento che può darmi è utile, cerchero di usarlo e di farne tesoro".