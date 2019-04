Lewis Hamilton rivela di avere una grande simpatia per il ferrarista Charles Leclerc. Un sentimento nato, forse rafforzato, dopo l'utilizzo da parte della Ferrari degli ordini di scuderia sin dall'inizio di questa stagione, che è poi quella d'esordio del monegasco sulla Rossa. "Mi rivedo molto in lui - ha detto il pilota Mercerdes nel giovedì di Baku - Sta facendo un ottimo lavoro, con tutte le aspettative che ci sono nel guidare una Ferrari lui guida davvero bene. Deve solo continuare così e il resto arriverà".

"Gli ordini che depotenziano Leclerc"

"Se in Ferrari hanno fatto bene? Non lo so e non spetta a me giudicare. Non dirigo un team e io devo battere sia Vettel che Leclerc. Quando un pluricampione ha il ruolo di numero uno e tu diventi il numero due, da un lato può essere un privilegio ma dall’altro no, perché sei un agonista che vuole correre e vincere. Quindi capisco come si sente Charles, dentro sente di essere il migliore o di avere il potenziale. Così, invece, è come se ti depotenziassero".

Lewis paragona Leclerc al "primo Hamilton"

Hamilton rivede in Leclerc la situazione vissuta al suo debutto in Formula 1 con la McLaren, quando in squadra con lui c’era Fernando Alonso. "È un po' più giovane di quanto lo fossi io allora, solo un anno o giù di lì, ma quando ero giovane ricordo che volevo arrivare alla Formula 1 il prima possibile e, quando è successo, volevo vincere il prima possibile e ho battuto il campione contro cui stavo gareggiando. Da pilota ti dicono di fare una cosa ma il ribelle che è in te dice di farne un’altra. La situazione è molto simile".



