9.664.541: un numero spaventoso, quello dei follower su Instagram di Lewis Hamilton. Uno studio di Nielsen ha messo in luce come il britannico campione del mondo sia il più seguito sui social tra i piloti. Non solo, i suoi fan pareggiano, o quasi, il numero dei seguaci di tutti gli altri protagonisti del paddock messi insieme (10.510.792). Per fare un paragone, il secondo pilota più seguito è Max Verstappen con 1,9 milioni di follower. Un altro dato clamoroso di questa ricerca riguarda il paragone tra Hamilton e il profilo ufficiale Instagram della F1. Il pilota Mercedes infatti doppia per numero di followers il profilo F1, fermo a 5.901.101. I dati si riferiscono al periodo agosto 2018-gennaio 2019, ma il trend è rimasto simile (a fine aprile 2019 Hamilton ha 10,8 milioni di follower, il profilo F1 6,5)

Supremazia social

Il valore di questi dati non è solo importante per stabilire la notorietà o il seguito di Hamilton. Questi numeri, infatti, hanno una straordinaria importanza commerciale. Soprattutto se si considera da chi è composta la platea dei follower: la maggior parte di essa è tra i 25 e i 34 anni, un target commerciale molto interessante per gli sponsor. Il 27% dei fan Instagram del britannico frequentano le scuole superiori, il 67% l'università: questo, sempre secondo lo studio Nielsen, renderà in futuro ancora più prezioso il portafoglio social del cinque volte campione mondiale di Formula 1.