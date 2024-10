Il pilota argentino ha parlato del suo futuro nella conferenza a Interlagos: "Vorrei essere in F1 il prossimo anno. Sono arrivato in una fase avanzata della stagione, la Williams mi ha dato una grand e opportunità che sto cercando di sfruttare al meglio per dimostrare che lo merito". E Hamilton tifa per lui: "Merita un posto". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

"Vorrei essere in Formula 1 il prossimo anno. Sono arrivato in una fase avanzata della stagione, la Williams mi ha dato una grand e opportunità che sto cercando di sfruttare al meglio per dimostrare che lo merito. E se non sarà nel 2025, me lo auguro per gli anni a venire". Così Franco Colapinto, giovane pilota argentino che nel giovedì del GP del Brasile ha parlato in conferenza stampa di quello che si attende per il suo futuro. Un futuro dove, secondo i rumors, potrebbe inserirsi anche la Red Bull. Ma Franco non sente alcuna pressione pensando sia al presente che a ciò che verrà: "In realtà ne avverto tanta di pressione, mi sto godendo il momento"