Il campione del mondo ha risposto così sul suo stile di guida nella conferenza di Interlagos: "Io aggressivo? Sono qui da dieci anni e so quello che faccio". E sul gran finale di stagione della Ferrari: "La presenza di più team competitivi può rappresentare un vantaggio o uno svantaggio. Per lo spettacolo è senza dubbio qualcosa di positivo". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV