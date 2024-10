Non si ferma la Formula 1: terzo appuntamento consecutivo per il circus, che sbarca in Brasile. La lotta per il titolo costruttori si infiamma sempre di più: continua la missione rimonta per Ferrari, che insegue McLaren nella classifica dei team dopo il sorpasso su Red Bull in Messico. Nel GP di San Paolo torna anche la Sprint, quest'anno più decisiva che mai, sabato alle 15. A seguire le qualifiche per la gara lunga, alle 19. Il semaforo verde domenica alle 18 LE CLASSIFICHE - IL CALENDARIO

Terzo appuntamento consecutivo per la Formula 1, che arriva in Brasile per il GP di San Paolo, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel clima del GP con la conferenza stampa dei piloti, alle 16.30. Venerdì, oltre alle prove libere, e già giorno di qualifiche, grazie al format della Sprint che torna a Interlagos: prima sessione in programma alle 15.30 mentre la lotta alla pole della gara breve scatterà alle 19.30. Sabato la Sprint alle 15, mentre le qualifiche per la gara scatteranno alle 19. Domenica il GP, con il semaforo verde che scatterà alle 18. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Finale di stagione in WEC Tempo di ultimo GP anche per il mondiale endurance, che chiude la stagione con la 8 Ore del Bahrain. Domenica l’ottavo appuntamento scatterà alle 12 sul circuito di Sakhir, con la bandiera a scacchi prevista per le 20 (in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW). Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori senza sosta su Sky e NOW, con continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Motomondiale a Sepang In Malesia continua la lotta al titolo con la sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il penultimo appuntamento della stagione può rivelarsi decisivo per la corona. Il weekend di gara inizia giovedì 31 novembre alle 10 con la conferenza piloti. Poi tutti in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che dall'1.55 si alterneranno sul Sepang International Circuit: le pre-qualifiche della MotoGP inizieranno alle 7.55 di venerdì mattina. Sabato la lotta per la pole dalle 3.45, poi la Sprint alle 7.55. Il semaforo verde della gara è domenica alle 8. Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.