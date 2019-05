L'avvio di stagione non è stato dei migliori. Quattro gare, 52 punti in classifica e nessuna vittoria fin qui. Nonostante questo, però, Sebastian Vettel non ha perso il sorriso e il buonumore. Il tedesco punta a rifarsi nel Gp di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale, nel quale ha terminato al 4° posto le seconde libere del venerdì. 1:17.163 il suo tempo in terra iberica: un risultato da migliorare ma, nel frattempo, il ferrarista ha strappato i primi applausi a Montmelò. Non per qualcosa che ha fatto in pista, ma per un episodio che l'ha visto protagonista fuori. Un video pubblicato dal canale spagnolo La Sexta, infatti, ha ripreso il quattro volte campione del mondo soccorrere degli uomini in difficoltà. I due stavano trasportando un uomo sulla sedia a rotelle e Vettel, accortosi della situazione e della fatica, non ci ha pensato due volte a fermare la sua auto e dare una mano in più. Gesto diventato virale in rete e che ha raccolto l'ammirazione e la stima di tantissimi utenti. Il modo migliore per cominciare un weekend da non sbagliare.