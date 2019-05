Cinque gare e cinque doppiette Mercedes. Quella di domenica è stata veramente una gara imbarazzante per gli avversari: la superiorità mostrata, sia in qualifica che in gara, è stata veramente disarmante. Hamilton, dopo l’opaca qualifica, si è riscattato alla grande ed ha dominato la corsa fin dalla prima curva. Non si è limitato ad amministrare il vantaggio costruito a inizio gara, dopo la ripartenza e dopo il regime di Safety Car ma ha cercato di staccare il più possibile Bottas per fargli capire che il favorito per il titolo è ancora lui e che ha tutte le intenzioni di andare a prendersi il sesto titolo mondiale.

Qual è stato il momento chiave della gara?

Come spesso succede a Barcellona la corsa si è risolta in partenza. Hamilton, scattato dal lato sporco, ha guadagnato subito una decina di metri su Bottas che, al termine della gara, ha ammesso di aver avuto qualche problema alla frizione. Ci sono state alcune vibrazioni, perfettamente visibili dalla telemetria, nel momento in cui il finlandese ha inserito la prima marcia. Ancora non è ben chiara la motivazione e gli ingegneri-anglo tedeschi analizzeranno molto approfonditamente tutti i dati per capire quali siano stati i problemi in modo che non si possano ripetere in futuro. Anche nella lotta per il podio la partenza è stata fondamentale perché è proprio in curva 1 che, Vettel, nel tentativo di attaccare le due Mercedes, ha forzato la staccata e questo gli ha causato un bloccaggio dell’anteriore sinistra che si è "spiattellata". Questo "flat spot" ha provocato delle forti vibrazioni sulla vettura del pilota tedesco costringendolo ad effettuare un pit-stop anticipato.

In che fasi di gara è riuscito a fare la differenza Hamilton?

Sicuramente il momento chiave, come scritto sopra, è stata la partenza che ha permesso al penta campione del mondo di girare in testa alla prima curva. Questo gli ha consentito di imprimere un forte ritmo alla corsa soprattutto nei primi giri costruendo un grosso vantaggio su Bottas.