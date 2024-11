Non si ferma la Formula 1: terzo appuntamento consecutivo per il Circus, che sbarca in Brasile. La lotta per il titolo Costruttori si infiamma sempre di più: continua la missione rimonta per Ferrari, che insegue McLaren nella classifica dei team dopo il sorpasso su Red Bull in Messico. Nel GP di San Paolo torna anche la Sprint, quest'anno più decisiva che mai, sabato alle 15. Oggi libere dalle 15.30. Tutto il fine settimana a Interlagos live su Sky e in streaming su NOW