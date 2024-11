Verstappen vs Norris, a Interlagos l'ennesimo duello Mondiale. Così Vicky Piria: "Lando sta ragionando gara per gara, non sta guardando calendario e classifiche. Loro non stanno facendo grandi calcoli, ma pensano a fare il meglio a ogni weekend. Il Campionato è lungo". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT