Interlagos e il Qatar dovrebbero essere, sulla carta, due piste in favore della McLaren. Certamente la Ferrari andrà "full attack" a caccia di punti importanti per il Costruttori, ma sarebbe anche utile limitare i danni in attesa di circuiti più favorevoli come Las Vegas e probabilmente Abu Dhabi. Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT