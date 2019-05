La Rossa che fatica

Non ci si aspettava una Rossa competitiva su questo tracciato che ne esalta i limiti (velocità nelle curve medio-lente) e nasconde i pregi (efficienza aerodinamica e velocità in rettifilo). La SF90 ha faticato più degli altri team a scaldare gli penumatici anteriori ed ha avuto qualche problemi di graining specialmente nella prima sessione. Concludendo, la Mercedes sembra essere la vera favorita per la pole position e la vittoria di questo GP di Monaco. Ferrari e Red Bull non sembrano, da quello che si è visto oggi, avere la velocità per impensierire Bottas ed Hamilton e dovranno lottare per la seconda fila e sperare in qualche colpo di scena in gara per riuscire a scavalcare il duo Mercedes. Anche nelle dichiarazioni dei piloti è chiaro che, Mercedes, in questo fine settimana è irraggiungibile per tutti. Verstappen ha ammesso che non hanno la velocità di mettere pressione a Mercedes e che il massimo risultato a cui possono aspirare è il terzo posto.