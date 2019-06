Motore nuovo di zecca a Montreal, per le Mercedes: "La macchina perfetta non esiste, ma sicuramente questo aggiornamento arriva nel momento giusto, dopo un grande la lavoro. Ora dobbiamo assicurarci che sia affidabile, ma già per il fatto che sia una motore nuovo ci aspettiamo un guadagno di potenza, un passo in avanti. Non sarà al livello della Ferrari in rettilineo, ma sappiamo che abbiamo altri punti di forza in altri settori".