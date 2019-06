Charles Leclerc nel giovedì che apre il Gran Premio della Formula 1 in Canada ripercorre la gara di Montecarlo, nella quale il monegasco ha tentato una super rimonta dalla 15°posizione in griglia, conclusa poi con il ritiro a causa di un brusco contatto con la Renault di Hulkenberg, che gli ha procurato la foratura di una gomma e il fondo della SF90 profondamente danneggiato: "Sicuramente sono stato molto aggressivo, ho riguardato più di una volta la gara. Penso fosse la cosa giusta da fare, è l'approccio che un pilota deve avere. Con Hulkenberg potevo aspettare qualche giro per analizzare di più la curva migliore per sorpassare". Al numero 16 della Ferrari non piace dare voti, ma non nega i propri sbagli: "Sicuramente ho fatto degli errori come a Baku, ma è stata la conseguenza di un sabato più difficile. Ci sono ancora tante cose da migliorare e mi concentro su questo". Il circuito di Montreal ha caratteristiche che vengono incontro ai punti di forza della Ferrari: "Ci sono aspetti positivi per noi come la velocità, adesso dobbiamo lavorare per fare un weekend senza errori e speriamo di sfruttare il massimo potenziale della macchina".