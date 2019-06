Leclerc tra i protagonisti del GP in Francia: quando ormai il podio sembrava scritto, il ferrarista tenta di cambiare la storia della gara lanciandosi all'attacco di Bottas, alla disperata caccia del secondo posto. Lo fa all'ultimo giro, dopo aver portato da tre a meno di un secondo il ritardo dal pilota della Mercedes. Il finlandese riesce a resistere mantenendo la seconda posizione, ma l'attacco di Leclerc resta spettacolare. "Ho dato tutto. Verso la fine vedevo che stavo riprendendo Bottas, ma purtroppo non c'erano abbastanza giri per sorpassarlo e lui non ha commesso alcun errore, per cui non sono riuscito a concretizzare questa chance. E' stata comunque una grande gara, ci ho creduto fino agli ultimi metri. Non mollo mai", ha dichiarato Leclerc. Il bilancio del weekend? "Sicuramente positivo, dalle FP1 alla gara sono migliorato. Alla fine mi sentivo molto bene in macchina, sono contento del podio". Nel Mondiale il pilota della Ferrari è quinto a 100 punti di distanza da Hamilton.