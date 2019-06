FOCUS VERSTAPPEN

4° in griglia l’anno scorso, evitò il contatto Vettel-Bottas e terminò 2°. Sempre nei primi 5 in gara dal suo guasto in Ungheria 2018. E' l'unico pilota nella storia con 5 vittorie e 0 pole in carriera. Le sue 5 vittorie sono giunte in 3 casi dalla 2^ posizione ed in due dalla quarta.