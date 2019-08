I sorpassi in pista saranno piuttosto difficili, ma non impossibili, soprattutto se ci sarà un decadimento delle gomme posteriori che potrebbero creare grossi problemi in trazione rendendo possibile un attacco in curva 1 o nella successiva curva 2. Un altro fattore molto importante potrebbe essere l’undercut e quindi sarà fondamentale rimanere al “traino” del pilota che ti precede per sfruttare un’eventuale sosta anticipata per cercare di sopravanzarlo.

La Ferrari manca di downforce

La Ferrari si era presentata in Ungheria con degli sviluppi aerodinamici nella zona dei bargeboards per cercare di incrementare il carico aerodinamico della SF90. Dopo alcune prove comparative effettuate nella giornata di ieri, i nuovi pezzi, sono stati utilizzati sia da Leclerc che da Vettel a dimostrazione che i risultati visti combaciavano con quelli riscontrati in galleria del vento e al CFD.