"Il mio obiettivo è sempre il primo posto" ha sottolineato Lewis Hamilton che partirà dalla terza posizione in griglia, alle spalle di Max Verstappen e del compagno Valtteri Bottas. Una seconda fila condivisa con Charles Leclerc, ma l'inglese non si fa intimorire da Red Bull e Ferrari: "Sono sempre pronto a lottare, sicuramente c'è molta strada dalla partenza a curva 1. Non è un circuito dove è semplice superare per cui sarà fondamentale avere una buona strategia. Speriamo di dare filo da torcere a chi ci sta davanti". Non certo una sessione che si aspettava il cinque volte campione del mondo: "Ho perso il feeling nel corso delle qualifiche, comunque è una buona posizione per lottare, domani spingeremo al massimo". Nella conferenza stampa ha poi aggiunto: "La macchina non mi è sembrata la stessa rispetto alle Libere 3, sono stato in lotta con la W10 fin dall'inizio, non migliorava mai. Esamineremo i dati e speriamo di mostrare un passo migliore in gara".