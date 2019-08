Prima pole position in carriera per Verstappen che strappa il miglior crono per soli 18 millesimi a Bottas. Seconda fila per Hamilton e Leclerc, mentre Vettel partirà in quinta posizione. Questo lo schieramento di partenza all'Hungaroring, per la dodicesima gara del Mondiale 2019. Il GP in diretta esclusiva domenica 4 agosto su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE