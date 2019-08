Power Unit evo su molte vetture, Ferrari rimanda il suo sviluppo a Monza sulla SF90

Era attesa per Monza la nuova Power Unit denominata “Phase 3”, ma il motorista tedesco, ha deciso di anticipare la nuova evoluzione che dovrebbe garantire un leggero incremento di potenza massima (circa 10 cv). Questo aggiornamento permetterà a tutti i motorizzati Mercedes a sfruttare più a lungo in gara la mappatura “Race +” che garantisce qualche cavallo in più rispetto a quella standard. Power Unit che è stata montata non solo sul team ufficiale ma anche su Racing Point e Williams. Proprio sulla Racing Point di Stroll scatterà la penalità in quanto il pilota canadese utilizzerà il quarto motore endotermico stagionale, in quanto, la seconda unità, aveva subito un cedimento nel GP del Canada. Anche Honda ha portato in Belgio la sua nuova evoluzione, denominata “Spec 4” che è stata montata sulla Red Bull di Albon e sulla Toro Rosso di Kvyat. Entrambi andranno in penalità e saranno costretti a scattare dal fondo della griglia. Verstappen, invece, continuerà ad utilizzare la “Spec 3” che era stata montata sulla sua Red Bull nel GP di Francia. Con molta probabilità, il pilota olandese, utilizzerà solo a Monza la “Spec 4” con relativa penalità in griglia. Anche Renault risponde a Mercedes e Honda portando in Belgio una nuova specifica di motore endotermico (specifica C) che è stata montata sulle Renault di Ricciardo e Hulkenberg e sulla McLaren di Sainz. Tutti i piloti che utilizzeranno la “Spec C” saranno costretti a retrocedere di 5 posizioni in griglia. Ferrari, invece, ha deciso di procedere con l’utilizzo della Evo 2 e di rimandare a Monza l’utilizzo della nuova specifica di motore endotermico. Per questa settimana il team di Maranello potrà contare su una nuova specifica di lubricanti che dovrebbero garantire un incremento di 10 cv in condizioni di gara e una migliore efficienza che, fino ad ora, è stata uno dei punti deboli di questa Power Unit. Essendo il tracciato belga molto sensibile alla potenza dei motori questo incremento di potenza massima è quantificabile in circa 3 decimi al giro. Evoluzione che è stata, invece, montata dai team clienti Haas (su entrambe le monoposto) e sull’Alfa Romeo (esclusivamente sulla vettura di Giovinazzi). Oltre al motore endotermico ai tre piloti è stata montata anche una nuova MGU-H.

Ferrari con un pacchetto aerodinamico molto scarico

Il Team di Maranello è arrivato in pista con una nuova ala anteriore, adattata per i più bassi livelli di carico aerodinamico richiesti dalla pista belga e soprattutto Monza, dove si correrà la prossima settimana il GP d’Italia.