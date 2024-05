Si corre nella zona nord della città, su un tracciato che presenta due lunghissimi rettilinei da percorrere con il gas completamente spalancato e 19 curve tutte diverse. Con una sezione, nel secondo settore, lenta e complicata. Ma c’è molto di più e ve lo spieghiamo in questo VIDEO. La tre giorni del GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI: LA GUIDA TV