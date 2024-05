Il francese sarà il nuovo direttore tecnico di Alpine. L’ex Ferrari, dopo aver lasciato la McLaren nel mese di aprile, si legherà alla squadra francese con l’obiettivo di provare a migliorare le prestazioni in pista. Il Mondiale, intanto, riparte a Miami questo weekend: tutto live su Sky e in streaming su NOW GP MIAMI: GUIDA TV

David Sanchez è il nuovo direttore esecutivo di Alpine. Dopo aver lasciato la McLaren lo scorso 2 aprile, l’ex di 'Head of vehicle concept' della Ferrari, con la quale ha lavorato per oltre un decennio, ha scelto di sposare il progetto della squadra francese. La McLaren, un po’ a sorpresa, ha accettato di liberarlo senza restrizioni, facendolo approdare in Alpine con un ruolo apicale. Per la squadra di Enstone l’inizio di stagione non è stato per niente facile: al momento, infatti, Alpine è ottava nei costruttori e con ancora 0 i punti conquistati.

Famin (team principal Alpine): "Davvero felice dell'arrivo di Sanchez" A dare il benvenuto a Sanchez è stato il team principal dell’Alpine Bruno Famin: "Sono davvero felice dell’arrivo di David. Questo è un appuntamento chiave per garantire che stiamo ottimizzando tutto ciò che facciamo come squadra. È chiaro che le prestazioni della vettura e il percorso di sviluppo non si sono mossi a un ritmo sufficiente rispetto alle nostre ambizioni come squadra. Non vediamo l'ora di accogliere David e di lavorare duro insieme per raggiungere il successo".

Sanchez: "Alpine una grande sfida" "Sono davvero elettrizzato per questa nuova sfida in Alpine – ha commentato Sanchez. Non vedo l’ora di tornare a lavorare a Enstone, il luogo nel quale ho iniziato la mia carriera in F1. In questo team ho sempre trovato delle persone fantastiche: abbiamo davanti il grande compito di provare a migliorare le performance della vettura in pista, ma sono queste le sfide che mi motivano".