Lewis Hamilton ha rischiato di compromettere la giornata di qualifiche del Gran Premio del Belgio con un errore nelle terze prove libere. Il britannico, nel pieno della sessione, è finito contro le barriere alla curva 12 del tracciato belga danneggiando la sua W10, ma il grande lavoro al box degli uomini Mercedes gli ha permesso di scendere in pista per la qualifica. Terzo piazzamento in griglia per Hamilton che ha così commentato la giornata di sabato: "Le FP3 sono state una sessione terribile per me ed è doloroso perché si sa quante persone lavorino duro al box per mettere a posto la macchina e permettermi di girare. Loro non sbagliano mai, è stata una sfida incredibile. Ho cercato di ripagarli con una grande qualifica. Comunque la terza posizione non è male, la prima era assolutamente irraggiungibile oggi". Sulla pole position di Leclerc: "Ferrari ha fatto un lavoro grandioso, Charles è stato eccezionale, speriamo di dare filo da torcere in gara".