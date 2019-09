Charles Leclerc è pronto a prendere la laurea. All’Università della Formula 1, dopo le qualifiche del sabato, il giovane monegasco si mette alle spalle nove titoli mondiali tra Sebastian Vettel (quattro) e Lewis Hamilton (cinque), conquistando la pole position sul circuito di Spa. "Ho avuto ottime sensazioni – esordisce Leclerc appena fuori dall’abitacolo della sua Ferrari -. Nel primo settore non sono andato come avrei voluto. In quel tratto ho faticato, poi dal secondo settore siamo stati forti ed è stato fantastico. Sono felicissimo, anche se vorrei esserlo anche domenica dopo la gara". Leclerc, al contrario dei suoi rivali, non ha cercato la scia, preferendo completare il suo giro senza vetture davanti. "Non pensavo alle scie – ammette il ferrarista -. Volevo essere da solo, ero concentrato sul mio giro". Infine sulle possibilità in gara dopo i problemi nel long run riscontrati nelle libere. "Nelle prove di venerdì abbiamo faticato, dobbiamo lavorare. Ma guardando il passo gara di oggi abbiamo dimostrato qualcosa di buono", conclude Leclerc.