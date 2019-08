Bandiera rossa e sessione sospesa a poco meno di mezz’ora dal termine dell’ultimo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio. Lewis Hamilton ha perso il controllo della vettura alla curva 12 del tracciato belga ed è finito contro il muro incastrando il muso della sua W10 sotto le barriere. Nessun errore tecnico, ma si tratta di un raro sbaglio del 5 volte campione del mondo. Fortunatamente il britannico è uscito illeso dall’abitacolo ed è andato subito a valutare i danni della sua Mercedes. Qualifica in dubbio per Lewis: "Crediamo che Hamilton possa tornare in pista per la qualifica, ma non è ancora sicuro. - ha commentato il team principal Toto Wolff - Ci serve ancora mezz'ora per fare chiarezza sui danni riportati dalla monoposto". Ma in casa Mercedes c'è ottimismo: "Salvo sorprese, riteniamo di poter completare tutto il lavoro in tempo per l'inizio delle qualifiche", il tweet del team britannico a un'ora dal via delle qualifiche.