LECLERC 10 - Meriterebbe 16 come il suo numero, ovviamente 10 per la regolarità delle pagelle... Semplicemente SPECIALE!

BOTTAS 9 - Grande gara in rimonta, poi timidino un po' come sempre, per avere la sua chance.



HAMILTON 7 - Battuto nel corpo a corpo da Charles.



RICCIARDO 9 - Gara e weekend super



HULKENBERG 8 - A livello di Ricciardo, ma dopo una buona partenza Ricciardo lo ha superato.



ALBON 7 - Peccato per il corpo a corpo con Sainz e per non aver capito che a Lesmo non si passa, ma non è male il ragazzo, diamogli tempo.



PEREZ 7 - Ancora una bella gara!



VERSTAPPEN 7 - Parte ultimo e rompe il muso, poi rimonta e arriva dove arriva!



GIOVINAZZI 8 - Con tutta la pressione che aveva ha fatto un gran bel weekend. Come velocità è lì con Kimi che non dimentichiamo un anno fa partiva in pole a Monza.

NORRIS 7 - Bravo in un week end difficile a prendere un punticino.



GASLY 6 - Fuori dai punti ed è un po' un incubo il suo.



STROLL 8 - Era un grande week end rovinato da Seb, peccato.



VETTEL 4 - Difficile trovare un aspetto positivo da una domenica così, va recuperato in fretta e ne ha le capacità



RUSSEL 7 - Ancora una bella gara, vorremmo vederlo con una monoposto degna di stare in F1.



RAIKKONEN 4 - Due volte a muro in due giorni nello stesso punto, così no.



GROSJEAN 4 - Si gira da solo che incubo per la Haas e per lui.



KUBICA 6 - Fa la sua Monza, ma così è dura.



MAGNUSSEN 4 - Come Grosjean crolla con la inguardabile e incomprensibile Haas.



KVYAT 7 - Peccato era un week end solido il suo poi "puf" del motore e ritiro.



SAINZ 7 - Grandissima qualifica e arcigna difesa con Albon peccato per quella anteriore destra non fissata...