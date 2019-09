Dopo nove anni la Ferrari torna a trionfare nel Gran Premio di Monza grazie alla vittoria di Charles Leclerc che ha preceduto le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Male l'altra rossa di Sebastian Vettel: dopo un errore e una penalità, il tedeco ha chiuso al 13esimo posto. Una vittoria che vale 10 Gran Premi, quella di Leclerc: "Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima", ha ammesso il 21enne pilota monegasco parlando in italiano, "ci tenevo tanto per me, un sogno lo è stato già a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole". "E' stato un GP difficilissimo. Ho commesso un paio di errori ma alla fine sono riuscito a prendermi il primo posto. Nessuno di questi ha compromesso il risultato ma dovrò stare attento nelle prossime gare", ha spiegato il ferrarista.



