"Il momento di Sebastian Vettel? Credo di poter essere la persona giusta per rispondere". Così Daniel Ricciardo, pilota della Renault, ha cominciaro a rispondere nel giovedì di Singapore alla domanda sul momento del ferrarista Sebastian Vettel, suo ex compagno in Red Bull. L'australiano ha usato parole d'incoraggiamento e lusinghiere nei confronti di Seb: "Reagirà, serve solo una gara per farlo. E' stato un effetto domino dal Canada, che poteva essere la sua prima vittoria dell'anno. Ma qui a Singapore è andato sempre forte e potrebbe essere il weekend giusto per lui. Quando sei al top non conta solo il talento, quello non si perde. C'è la pressione, la vita privata...".