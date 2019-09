La Mercedes di Hamilton si candida per essere la favorita per la pole position di domani dopo il miglior tempo ottenuto durante le prove libere odierne. L’unico pilota che è riuscito, almeno nella simulazione di qualifica, a tenere il ritmo del campione del mondo è stato Verstappen. Terzo posto per la SF90 di Vettel che, però, ha accusato un gap piuttosto ampio dal leader. Ferrari che, come ci si aspettava alla vigilia, non ha dimostrato di avere la stessa velocità vista a Spa e Monza e questo è dimostrato anche dal sesto posto ottenuto da Leclerc che è stato preceduto in classifica da Bottas e Albon. Per il monegasco il fine settimana non è iniziato nel migliore dei modi a causa di un problema alla trasmissione accusato in FP1 che ha costretto i meccanici alla sostituzione del pezzo danneggiato e questo gli ha fatto perdere anche i primi 20 minuti delle FP2. Anche per Bottas il week end di Singapore non è stato dei migliori in quanto, nelle prove libere 1, ha stampato la sua W10 a muro costringendo gli uomini anglo-tedeschi ad un lavoro extra per riuscire a sistemare la monoposto per le Libere 2.