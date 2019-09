Terzo nelle Libere 1, primo nelle Libere 2, Lewis Hamilton può dirsi soddisfatto del venerdì vissuto sul circuito di Singapore. Il leader della classifica Mondiale vede però ancora qualche ultimo dettaglio da limare. "Credo che abbiano riasfaltato in alcuni punti il circuito, e questo ha aiutato le gomme a funzionare meglio. Abbiamo preso il ritmo, e quando lo fai qui trovi un giro molto buono. Mi sono divertito oggi, ci sono sicuramente settori dove possiamo migliorare, ma è comunque positivo, nulla è sempre perfetto. Devo un po’ studiare cosa possiamo migliorare, sia a livello di macchina, sia io a livello di guida con le frenate e via dicendo. Si tratta di piccolezze, piccoli pezzi del puzzle da poter mettere insieme, per fare quel giro speciale come lo abbiamo fatto l’anno scorso".

Il pilota britannico individua anche i suoi possibili antagonisti nel GP di domenica (diretta alle 14.10 su SkySport F1)."Siamo partiti bene, ma dovremo mettere tutto insieme domani e sarà dura, credo che sicuramente le Red Bull saranno molto veloci. Sono entusiasta della sfida che abbiamo davanti a noi, più avanti scopriremo come andrà".