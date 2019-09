Hulkenberg: "Futuro incerto"

Nico Hulkenberg, intervistato nel venerdì di Libere del GP di Singapore, ha parlato proprio del suo futuro. "Se sapessi cosa c'è in serbo per me, ve lo direi. Sì, c’è ancora la possiblità di rimanere in Formula 1. Per ora non c’è nulla da annunciare, nulla scolpito nella pietra, ma una possibilità molto realitistica a mio avviso. Alla Alfa o alla Williams? Difficile rispondere in modo dettagliato, come potrete immaginare questi sono tutti particolari riservati. Tutti sanno quali sono i posti disponibili. Serve ancora un po’ di tempo per avere chiarezza. Se mi piacerebbe tornare a lottare per il podio col nuovo club? Certo, anche questo è nell mia mente, chiaramente devo vedere dove mi porta il mio percorso. Ora come ora però sono totalmente concentrato sulla Formula 1”. Hulkenberg si sarebbe proposto alla Red Bull, ma da Helmut Marko, manager e consigliere Red Bull, sarebbe arrivato un secco rifiuto alla proposta tedesco, unito all'invito a fare un definitivo passo indietro.