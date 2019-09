E su quello di Bottas...

Sul volante di Bottas sono visibili, in basso, le temperature dei quattro assali (dischi anteriori e posteriori a destra e a sinistra). Frenando la temperatura aumenta, mentre invece in rettilineo si abbassa. Questo esercizio viene usato mandare in temperatura le ruote anteriori. Il disco è fondamentale per tenere in temperatura le ruote, come i piloti desiderano.