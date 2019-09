Incidente per Bottas nella prima sessione di prove libere del weekend di Singapore. Il finlandese perde il posteriore della propria Mercedes in un cambio di direzione, finendo a muro in uscita dal tunnel dello stadio. Nessuna conseguenza per lui, ma l'errore c'è e rappresenta un piccolo allarme per il team

SINGAPORE, LA CRONACA DELLE LIBERE

FOTO. LA SEQUENZA DELL'INCIDENTE DI BOTTAS

GUIDA TV - MOTOGP, LE LIBERE AD ARAGON