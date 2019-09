Per l'appuntamento di Singapore, la Ferrari si rinnova. Su un circuito dove il team ha sempre avuto problemi di spinta all’anteriore, la decisione è stata quella di portare un’ala modificata. Il design rimane invariato, ma a metà del naso, tra i due piloni, è comparso un profilo orizzontale. Via i tre soffiaggi che c’erano prima tra i piloni, ora è presente un nuovo componente, sotto la scocca, che aumenta l’energia dell’aria e alimenta anche il fondo, modificato a sua volta. Come si evidenzia dal confronto tra la versione precedente e quella attuale, prima tra i piloni c’erano tre soffiature di 4 elementi, ora il nuovo stile richiama quello proposto dalla Mercedes. Per una prova comparativa tra il muso vecchio e quello nuovo, nella giornata di oggi Leclerc è in pista con il muso nuovo, mentre Vettel usa ancora quello vecchio.