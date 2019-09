Il sabato di qualifiche di Singapore è stato a dir poco sorprendente. Un circuito favorevole, per caratteristiche, a Mercedes e Red Bull, che ha visto l'exploit delle Ferrari. Pole position (la quinta in stagione) per Charles Leclerc, terzo Sebastian Vettel, con Lewis Hamilton a separarli in griglia. La 'Rossa', arrivata in griglia con un pacchetto di novità aerodinamiche per superare le difficoltà sulla pista di Marina Bay, ha lavorato molto e duramente, come testimonia il netto miglioramento tra le prove libere di venerdì e le qualifiche del sabato. E ora i due ferraristi si candidano a due ruoli da protagonisti per il GP, che avrà il via alle 14.10 (diretta su SkySport F1, canale 207).