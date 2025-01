Le McLaren campioni del mondo, guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, sono tornate e sono state accolte con tutti gli onori a Woking. La scuderia inglese nel 2024 ha rivinto il Mondiale Costruttori a distanza di 26 anni dall'ultima volta (1998), quando le monoposto inglesi erano ancora conosciute come "Frecce d'argento". Per tornare al successo si sono trasfromate in Papayas

10 COSE DA SAPERE SUL MONDIALE 2025