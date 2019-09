Rimasta giù dal podio a Singapore, la Mercedes arriva a Sochi desiderosa di riscatto. Ora come ora l'avversario da battere è la Ferrari, reduce da tre vittorie consecutive: le due di Leclerc a Spa e Monza e quella di Vettel a Marina Bay. In conferenza stampa Lewis Hamilton ha dimostrato tutta la sua voglia d rivalsa: "Non è compito mio preoccuparmi della Ferrari, ma di sicuro siamo consapevoli della situazione. C’è un rettilineo di due km, e sappiamo quanto siano veloci loro. Se guardiamo le ultime gare, noi siamo sempre rimasti ancorati dietro di loro, senza essere riusciti a superarli. Siamo consapevoli che sia una cosa da risolvere nel breve termine. E ci sono anche altre aree in cui possiamo andare meglio e chyìe possono migliorare la nostra posizione. È inutile preoccuparsi, andrà come deve andare". Per battere la 'Rossa', servirà dare il tutto per tutto: "Nelle ultime settimane non siamo riusciti ad ottenere il massimo dai nostri weekend, ed è li che dobbiamo arrivare. Potrebbe fare il minimo di differenza, ma proprio questo comporterebbe un piccolo vantaggio, o potrebbe anche metterci in una posiizone migliore per superarli. Ed è il nostro obiettivo".