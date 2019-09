A Kimi Raikkonen il record di longevità in F1 interessa poco, anche se domenica a Sochi, dove correrà il suo 308esimo Gran premio, staccherà un mostro sacro come Michael Schumacher, avvicinandosi a Fernando Alonso (312) e Rubens Barrichello 323. "In realtà speravo di finire prima la mia carriera - ha detto il finlandese dell'Alfa Romeo Racing, nella conferenza stampa dei piloti - poi ho ripreso. Ma continuo a divertirmi e, finché siamo felici di farlo, continueremo. Finché sento di poter guidare a questo livello, vado avanti", ha concluso l'ex ferrarista. Raikkonen ha anche parlato dell'ipotesi di una mini gara al sabato come nuovo format per stabilire la griglia di partenza. A fronte di tanti parerei contari, è stato l'unico ad aprire (un po' di più) a questa soluzione: "Magari in qualifica mini gare potrebbero andare bene, dipende da come vengono strutturate. Ma io tornerei al giro secco come ai miei esordi. Ci sono stati tanti format, ma non è che poi sia cambiato granché".