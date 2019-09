La Ferrari va a caccia del poker, atteso il duello tra Leclerc e Hamilton. Dopo tre vittorie di file, le Rosse a Sochi cercano il poker: nel GP che si corre domenica sulla pista di Sochi (diretta Sky alle 13.10), la scuderia di Maranello vuole verificare se il nuovo pacchetto aerodinamico, con il quale sono arrivati i successi di Spa, Monza e Singapore, funziona anche su un tracciato dove hanno sempre trionfato le Mercedes. Sull'onda dell'entusiasmo e delle ottime risposte della SF90, nel mirino della Ferrari ci sono la pole e la vittoria del gran premio. Ma che gara sarà dal punto di vista del meteo?

Oggi, venerdì 27 settembre

Alle 11 locali di venerdì, le 10 in Italia quando scatterà il semaforo verde delle prime libere, il meteo sarà variabile con una temperatura attonro ai 21°. La situazione sarà pressoché la stessa per le FP2 (alle ore 15 in Russia, le 14 in Italia). Nella notte tra venerdì e sabato, invece, sul circuito dovrebbero abbattersi intense piogge.

Sabato 28 settembre: tra libere e qualifiche

Le piogge previste nella notte dovrebbero potrebbero proseguire, in forma moderata nel'ultima sessione di libere e nelle qualifiche. Dunque al momento non si esclude l'ipotesi di gomme da bagnato per assegnare la pole position.

Domenica 29 settembre, il meteo per il GP di Russia 2019

Il GP di Russia è in programma alle 13.10 italiane. Si prevede un meteo in miglioramento. Possibili precipitazioni domenica mattina (40% attorno alle 11 locali) ma in gara la pista dovrebbe essere asciutta.