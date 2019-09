Una stagione difficile

"Questa non è la prima stagione difficile, diciamo che non è andata come immaginavamo. Ci siamo resi conto che le cose non sono andate come ci aspettavamo. Qui (in F1, ndr) è come una bolla, non ci rendiamo conto di come passa velocemente il tempo. Siamo focalizzati sul momento e facciamo di tutto per migliorare e vincere le gare, a fare del nostro meglio. Ma non ci rendiamo conto della velocità del tempo. La sfida è raggiungere la perfezione e vincere le gare. Tutto è incentrato sul raggiungere la perfezione. Se ci penso, la gara in Australia non mi sembra così lontana (prima della stagione, ndr), il tempo trascorre più velocemente di quanto immaginiamo. Le cose però sono migliorate per noi, e sono passati sei mesi. Anche se non sembra. Però guardi sempre avanti, alla gara successiva".

Il GP a Monza

"Pensavo di fare meglio. La macchina era buona, Leclerc ha dimostrato che era migliorata. Per certi versi ero contento. Poi era una gara piena di aspettative per la Ferrari è stato bello per il team vincere. Ma di certo deluso perché non ho fatto ciò che speravo di fare".

Come un bomber che ritrova il gol

"Per me è come se nulla fosse cambiato. Dopo Monza ho cercato di capire se c'era qualcosa che non andava. Poi, invece, ho realizzato che non c'era qualcosa che non andava, ma che avevo commesso un errore. E non doveva succedere, pretendo di più da me stesso e per questo ho subito guardato avanti, alla gara successiva. Non sono arrivato a Singapore pensando a Monza. Poi è stato bello tornare a vincere, certo. Come un bomber che ritrova il gol? Di sicuro ho ritrovato la fiducia nei miei mezzi, ma alla fine è una questione di essere consapevole sul cosa fare. Speriamo ci sia un effetto bomber, e spero di esserlo anche nelle gare che restano fino alla fine del Mondiale".

Il team radio dopo Singapore

"I complimenti ai ragazzi del team? Non ricordo cosa ho detto esattamente nel team radio. Il riferimento era ai ragazzi che erano al circuito, ma non dimentico chi lavora in Italia, a Maranello, quelli che hanno contributo a creare il pacchetto che ci ha permesso di fare quel salto. Anche loro fanno parte del team, ognuno fa la sua parte. I pezzi che ci hanno permesso di vincere a Singapore fanno parte di un lavoro cominciato tempo fa. C'è tanto lavoro dietro. Il loro contributo non si è visto solo dopo questa vittoria, ma arriva da lontano".