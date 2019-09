Le penalità a Sochi

La scelta della Honda è quella di pagare questa penalità a Sochi, per non farlo nell’appuntamento successivo di Suzuka (weekend tra l'11 e il 13 ottobre), gara di casa per il team giapponese. Per la sostituzione nelle PU, i due piloti Red Bull, Max Verstappen e Alexander Albon, così come Pierre Gasly, avranno 5 posizioni di penalità nello schieramento di partenza, rispetto a quella che conquisteranno nelle qualifiche. Scatterà invece ultima l’altra Toro Rosso, quella di Daniil Kvyat. Il pilota russo (padrone di casa nel prossimo weekend) paga la scelta di cambiare tutti gli elementi della propria Power Unit.